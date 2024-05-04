Пономарёв: «Не удивлюсь, если чемпионская гонка в РПЛ продлится до последнего тура»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

За четыре тура до конца сезона турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», который имеет в своём активе столь же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (50).

«Сейчас в чемпионской гонке участвуют только «Зенит» и «Краснодар», борьба будет идти до самого конца сезона. Не удивлюсь, если чемпионская гонка продлится до последнего тура», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что «Динамо», занимающее сейчас третью строчку, в чемпионской гонке уже не участвует и будет бороться за бронзовые медали с «Локомотивом» и «Спартаком».