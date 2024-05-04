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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Не удивлюсь, если чемпионская гонка в РПЛ продлится до последнего тура»

04 Мая 2024 • 16:52 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
1 1.63 X 4.15 2 5.40
Через 2 ч. 4 мин.

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

За четыре тура до конца сезона турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», который имеет в своём активе столь же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (50).

«Сейчас в чемпионской гонке участвуют только «Зенит» и «Краснодар», борьба будет идти до самого конца сезона. Не удивлюсь, если чемпионская гонка продлится до последнего тура», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что «Динамо», занимающее сейчас третью строчку, в чемпионской гонке уже не участвует и будет бороться за бронзовые медали с «Локомотивом» и «Спартаком».

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