Деменко: «Мусаев задал правильную психологию игрокам «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о работе главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Владимира Ивича.

«По крайней мере, Мусаев поднял в коллективе настрой за короткое время. Он задал правильную психологию ребятам. «Краснодар» показывает хороший футбол», — цитирует Деменко «Чемпионат».

После 26 туров РПЛ «Краснодар», набравший 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 4 мая, против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.