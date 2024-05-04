Канчельскис: «Хорошие игры «Спартака» при Слишковиче — не показатель»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу исполняющего обязанности наставника «Спартака» Владимира Слишковича.

«Хорошие матчи при Слишковиче — это не показатель. Показатель – это, когда берёшь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнёс», — цитирует бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Босниец был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба 14 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под его руководством «красно-белые» провели пять матчей, в которых одержали три победы и дважды сыграли вничью.