Деменко: «Пари НН» может дать бой «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Пари НН».

Эксперт назвал «Спартак» фаворитом предстоящей игры, при этом отметив, что нижегородцы, сменившие главного тренера, способны дать бой московской команде.

«Юран ушёл, однако пришёл новый тренер, Саша Илич. Тяжеловато им сейчас будет, зато появилась мотивация у ребят. На данный момент предпочтительнее «Спартак». Но не стоит списывать со счетов «Пари НН», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится завтра, 5 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.