Илич: «Я не знаю российских судей»

Новоиспечённый главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос, можно ли ему будет задавать вопросы на тему судейства.

«Я новичок в РПЛ, не знаю российских судей. Но я уважаю арбитров в принципе. Бывают вещи, которые можно обсудить, но сейчас для меня это не в приоритете», - слова Илича приведены на сайте «Матч ТВ».

В настоящий момент Саша Илич готовит «Пари НН» к домашнему матчу Премьер-лиги против «Спартака». Команды сыграют в воскресенье, 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Прямо сейчас «Пари НН» занимает в турнирной таблице 11-е место, опережая зону стыковых игр на два очка.