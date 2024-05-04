Илич: «Ивич многое мне рассказал про работу в России»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о своём общении с экс-наставником «Краснодара» Владимиром Ивичем перед своим назначением в российский клуб.

«Он (Ивич) многое рассказал мне про команду, город, да и в целом про работу в России. Объяснил, что «Пари НН» — хороший клуб, что здесь есть прекрасная база, а также упомянул, что Нижний Новгород находится недалеко от Москвы», — цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

Напомним, на посту главного тренера «Пари НН» Илич сменил Сергея Юрана, который был уволен в апреле. На сегодняшний день нижегородцы, набравшие 28 очков в 26 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.