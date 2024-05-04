Илич: «Спартак» - одна из сильнейших команд РПЛ»

Саша Илич несколько часов назад стал главным тренером «Пари НН». Дебютировать на новой должности он будет в воскресном матче против «Спартака». Илич прокомментировал тот факт, что «красно-белые» стали играть лучше под руководством Владимира Слишковича.

«Это правда. Когда он стал главным тренером команды, они заиграли абсолютно по-другому. Владимир многое поменял, теперь они играют спокойно, привлекательно. Я просто ожидаю очень сложную игру завтра. «Спартак» - одна из сильнейших команд РПЛ», - цитирует Илича «Матч ТВ».

Стоит сказать, что «Пари НН» ведёт борьбу за сохранение прописки в Российской премьер-лиге. На текущий момент нижегородцы на два очка опережают зону стыковых игр и на три очка опережают зону прямого вылета.

Матч «Пари НН» - «Спартак» стартует 5 мая в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.