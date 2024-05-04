Илич не стал обещать, что «Пари НН» не вылетит

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос, может ли он пообещать фанатам сохранение командой прописки в Премьер-лиге.

«В жизни никогда нельзя чего-то обещать. Повторюсь, ситуация сложная. Но я отдам всё, что могу, чтобы люди в клубе и вокруг клуба объединились ради главной цели», - слова Илича приводятся на сайте «Матч ТВ».

Илич отметил, что верит в свою команду, несмотря на шесть подряд поражений в чемпионате России.

Добавим, что «Пари НН» на текущий момент опережает зону стыковых игр на два очка, а зону прямого вылета – на три. Ближайший матч команда Саши Илича проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Спартака».