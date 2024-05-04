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Игнатьев — об игре Дзюбы: «Наверное, пришло время уступить дорогу молодым»

04 Мая 2024 • 15:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.12 X 3.65 2 3.25
06.05 20:30

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению специалиста, в нынешнем сезоне от 35-летнего футболиста все ожидали увидеть более результативную игру, чем он показывает сейчас.  

«Не знаю, с чем связана низкая результативность Дзюбы в этом сезоне. Наверное, просто пришло время уступить дорогу молодым. А в «Локомотиве» с талантливыми футболистами проблем не было никогда», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

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