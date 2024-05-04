«Оренбург» и «Крылья Советов» озвучили составы на стартовый матч тура РПЛ

Программу 27-го тура Российской премьер-лиги в субботу будет открывать матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

Наставник «Оренбурга» Давид Деограсия выбрал такой стартовый состав: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Озорко, Шитов.

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» стартует в 17:00 по московском времени. Не пропустите текстовую трансляцию.