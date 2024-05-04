Нахушев: «В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Ахматом».

«Ахмат» — это команда непростая. Они с приходом нового тренера начали выигрывать. «Краснодар» в прошлом туре не использовал шанс выйти на чистое первое место. В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара», — приводит слова Нахушева «Чемпионат».

Также эксперт отметил, что в последних турах чемпионата России на первый план выйдет психология команд.

Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени.

На сегодняшний день «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-й «Ахмат» на 11 очков.