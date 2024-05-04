Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нахушев: «В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара»

04 Мая 2024 • 15:38 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
1 1.63 X 4.15 2 5.40
Через 3 ч. 7 мин.

Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Ахматом».

«Ахмат» — это команда непростая. Они с приходом нового тренера начали выигрывать. «Краснодар» в прошлом туре не использовал шанс выйти на чистое первое место. В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара», — приводит слова Нахушева «Чемпионат».

Также эксперт отметил, что в последних турах чемпионата России на первый план выйдет психология команд.

Матч «Краснодар» — «Ахмат» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени.

На сегодняшний день «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-й «Ахмат» на 11 очков.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Руслан Нахушев Ахмат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
15:38
Нахушев: «В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара»
02:09
Краснодар - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
22:34
Мостовой назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
20:24
Фильцов: «Если «Ахмат» одержит победу над «Краснодаром», то не удивлюсь этому»
19:56
Аленичев уверен, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ
02:07
Надёжная ставка и прогноз на матч Краснодар — Ахмат чемпионата России — 4 мая 2024
02 Мая
20:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Ахмат РПЛ — 4 мая 2024
01 Мая
21:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – Ахмат чемпионата России – 4 мая 2024
10:56
Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»
10:43
Стогниенко: «Мне «Краснодар» очень симпатичен, но «Зенит» будет тяжело опередить»
10:06
Байрамян — о чемпионской гонке: «Я за Эдика Сперцяна»
30 Апреля
15:08
В «Ахмате» допустили продление контракта с Конате
14:51
Айдамиров: «Уциев и Семёнов — это легенды «Ахмата», они в силах продолжать играть»
11:03
«Ахмат» хочет продлить контракт с Богосавацем
29 Апреля
16:35
Булыкин — о «Краснодаре»: «Чемпионами так никогда не стать — нужен характер»
15:59
Айдамиров допустил, что Адиев продолжит совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Селиваненко: «Раз Рублёв и Оже-Альяссим в финале, значит они на этом турнире лучше и удачливее остальных» Костя Цзю — о травме Бетербиева: «Это минимум полгода» Немков высказался о срыве боя между Бетербиевым и Биволом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.05.24 в 17:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.40 3.65 2.70
Видео
04.05.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
16:19 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Я не знаю российских судей»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Ивич многое мне рассказал про работу в России»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Спартак» - одна из сильнейших команд РПЛ»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Илич не стал обещать, что «Пари НН» не вылетит
15:55 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев — об игре Дзюбы: «Наверное, пришло время уступить дорогу молодым»
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» и «Крылья Советов» озвучили составы на стартовый матч тура РПЛ
15:38 · Россия. Премьер-лига
Нахушев: «В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: «Мы планируем отработать контракт с «Краснодаром» до конца»
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отреагировал на завоевание Бакаевым трофея
15:08 · Россия. Премьер-лига
У Рахимова 0 побед в 23 матчах против ЦСКА
15:07 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» обязано обыгрывать «Сочи»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» ответил, останется ли Илич в случае вылета из РПЛ
14:52 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Новый тренер даст «Пари НН» всплеск эмоций и мотивации»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Илич более крутой тренер, чем Абаскаль»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» подошёл фаворитом к матчу с «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем