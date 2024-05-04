Агент Ленини: «Мы планируем отработать контракт с «Краснодаром» до конца»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

«Интерес других клубов? Летом мы посмотрим, но мы планируем отработать контракт с «Краснодаром» до конца», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Действующий контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне 27-летний Ленини провёл в составе «быков» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт уже сегодня, 4 мая, против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.