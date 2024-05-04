«Зенит» отреагировал на завоевание Бакаевым трофея

Атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев завоевал трофей в составе клуба «Аль-Вахда». В финальном матче Кубка лиги ОАЭ команда обыграла «Аль-Айн» с минимальным счётом 1:0.

«Зенит» отреагировал на успех своего футболиста, играющего в ОАЭ на правах аренды. Пресс-служба питерского клуба опубликовала в социальных сетях фотографию Бакаева с трофеем в руках.

«Мы поздравляем Зелимхана Бакаева с победой в Кубке лиги ОАЭ», - говорится в подписи к фото.

Отметим, что «Зенит» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против «Факела». Команды сыграют в понедельник, 6 мая.