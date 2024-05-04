У Рахимова 0 побед в 23 матчах против ЦСКА

В понедельник вечером в Российской премьер-лиге ЦСКА будет принимать «Рубин». Рулевой казанской команды Рашид Рахимов постарается прервать свою неудачную серию в матчах против ЦСКА.

В своей тренерской карьере Рахимов провёл 23 официальных матча против ЦСКА, и ни разу его команда не выигрывала – 6 ничьих, 17 поражений. Информация приводится на страницах портала Transfermarkt.

Отметим, что с ЦСКА Рахимов пересекался как тренер «Амкара», «Локомотива», «Ахмата» и «Рубина».

Матч ЦСКА – «Рубин» стартует 6 мая в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.