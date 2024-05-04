Колыванов: «Динамо» обязано обыгрывать «Сочи»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Сочи».

По мнению Колыванова, динамовцы обязаны обыгрывать южан, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул.

«Динамо» до конца чемпионата нужно идти поступательно, три последних матча в РПЛ уже выиграны. Да, Кубок провалили, поэтому скидок уже никаких быть не должно. Обязаны обыгрывать «Сочи», чтобы сохранять интригу чемпионства», — приводит слова Колыванова Legalbet.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится завтра, 5 мая, в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени. Отметим, что встреча этих команд в первом круге завершилась с ничейным счётом 3:3.