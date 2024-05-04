Гендиректор «Пари НН» ответил, останется ли Илич в случае вылета из РПЛ

Давид Мелик-Гусейнов, который работает на должности генерального директора «Пари НН», ответил на вопрос, останется ли Саша Илич на тренерском мостике в случае вылета команды из Премьер-лиги.

«Это дорога с двусторонним движением. Всё будет зависеть не только от клуба, акционера - Нижегородской области, но и самого Саши. В его контракте прописаны все ожидания до конца следующего сезона», - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

Гендиректор «Пари НН» отметил, что сейчас в клубе придерживаются варианта с сохранением Илича у руля команды как минимум до конца сезона 2024/2025.

«Пари НН» в настоящий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Зону стыковых игр команда опережает на два очка, а зону прямого вылета – на три очка.