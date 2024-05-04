Бояринцев: «Новый тренер даст «Пари НН» всплеск эмоций и мотивации»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН».

По мнению эксперта, на эмоциональном состоянии нижегородской команды положительным образом может сказаться назначение сербского тренера Саши Илича.

«Новый тренер даст определённый всплеск эмоций и мотивации, поэтому «Спартаку» будет непросто. Но вряд ли такая смена тренера даст дополнительные моменты, потому что за сутки сложно что-то изменить», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится завтра, 5 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:00 по московскому времени.