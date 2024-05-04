Мостовой: «Илич более крутой тренер, чем Абаскаль»

Как и ожидалось, главным тренером «Пари НН» стал Саша Илич. Уровень этого специалиста оценил Александр Мостовой, который в своё время был одноклубником Илича в испанской «Сельте». По мнению Мостового, новый рулевой «Пари НН» превосходит по уровню Гильермо Абаскаля, которого недавно уволили из «Спартака».

«Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше. Это не мы придумали, так природой заложено», - цитирует Мостового Sport24.

Мостовой также отметил, что он открыт к возможности войти в тренерский штаб Илича в Нижнем Новгороде.

«Пари НН» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 5 мая, - против «Спартака» на своём поле.