Кечинов: «Спартак» подошёл фаворитом к матчу с «Пари НН»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН».

По мнению Кечинова, «Спартак» подходит к предстоящей встрече фаворитом, поскольку нижегородцы сейчас переживают непростые времена, а новый тренер команды Саша Илич вряд ли сможет так быстро перестроить игру.

«К матчу с «Пари НН» фаворитом подошёл «Спартак». У нижегородцев есть определённые трудности — шесть подряд поражений. Бесследно это не пройдёт», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится завтра, 5 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.