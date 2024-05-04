Мостовой считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Пари НН».

По мнению эксперта, несмотря на изменения, произошедшие недавно на тренерском мостике «Пари НН», «Спартак» одержит в предстоящей встрече победу, так как находится в более хорошей форме.

«Саша Илич играл со мной в «Сельте», он на полгода пришёл в аренду. Но, думаю, вряд ли «Спартак» плохо сыграет с «Пари НН». Как минимум «красно-белые» не проиграют, а, скорее всего, выиграют», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится завтра, 5 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:00 по московскому времени.