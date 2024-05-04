Агент Барбоза: «Семак — один из лучших тренеров России»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с петербургской командой он пять раз выигрывал чемпионата России.

«Безусловно, тот результат, который показывает «Зенит» под руководством Семака, говорит о том, что Семак — один из лучших тренеров России. Это невозможно отрицать. Семак вносит огромный вклад в развитие команды», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 50 набранных очков. В Кубке страны петербуржцы смогли дойти до финала Пути РПЛ, где им противостоит ЦСКА.