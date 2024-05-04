Куртеян: «Зенит» очень медленно развивает атаки»

Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян высказался о неудачах петербургской команды в последних матчах.

Напомним, «Зенит» проиграл «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

По мнению Куртеяна, «Зенит» теряет очки из-за плохой игры своих лидеров: Вендела, Клаудиньо и Вильмара Барриоса.

«В тех матчах, которые «Зенит» не выиграл по счёту, он имел преимущество по игре. Но атаки развиваются медленно. Очень много лишних передач в центральной зоне, а пасов в зону атаки, наоборот, мало», — цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Зенит», набравший 50 очков, возглавляет турнирную таблицу. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 6 мая против «Факела».