В «Пари НН» рассказали, что давно следили за Иличем

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера команды.

По словам Мелик-Гусейнова, сербский специалист уже давно находился в поле зрения нижегородского клуба.

«Саша попал в наш спектр виденья ещё в августе 2023 года, когда мы на всякий случай прорабатывали кандидатов на замену Юрану. Мы созвонились с Сашей, объяснили нашу потребность и поняли, что есть заинтересованность», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

После 26 туров РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Ранее нижегородцев возглавлял Сергей Юран, который был уволен в апреле.