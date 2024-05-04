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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это унижение мужчин!»

04 Мая 2024 • 12:58 Комментировать (1)

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой негативно высказался на тему женского судейства в матчах мужских команд.

«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что ранее наставник «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал арбитра Веру Опейкину за работу на матче со «СКА-Хабаровском». За это специалист получил дисквалификацию на пять матчей.

Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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Комментарии (1) Все комментарии
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KUGO
04 Мая 2024 в 13:37
Согласен! только на подхвате (помощниками) для стажировки. Я не женоненавистник)))
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