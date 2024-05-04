Мостовой: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это унижение мужчин!»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой негативно высказался на тему женского судейства в матчах мужских команд.
«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» - передает слова Александра «Чемпионат».
Напомним, что ранее наставник «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал арбитра Веру Опейкину за работу на матче со «СКА-Хабаровском». За это специалист получил дисквалификацию на пять матчей.
Тихонов дисквалифицирован до конца сезона за критику работы арбитра
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