Бубнов рассказал, как завершится матч «Факел» - «Зенит»

Петербургский «Зенит» сыграет против воронежского «Факела» в рамках 27-го тура чемпионата России. Своим прогнозом на эту игру поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.
«0:2. «Зениту» нельзя ни терять очки, ни тем более проигрывать. Команда Семака выше классом, поэтому любые проблемы не могут быть оправданием. «Факел» сейчас не тот, что был в начале сезона», - цитирует эксперта Sportbox.
«Факел» примет «Зенит» на домашнем стадионе в понедельник, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а питерцы являются лидерами.
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