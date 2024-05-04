Бышовец: «Спартак» при Слишковиче — системный организм»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности наставника «Спартака».

«Слишковичу удалось объединить игроков, чувствуется, что «Спартак» на поле сейчас — системный организм, у них есть игровая дисциплина», — заявил Бышовец Legalbet.

По мнению эксперта, Слишкович является думающим тренером, ведь команда прогрессирует с каждым матчем.

Перед стартом 27-го тура чемпионата России «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, сумев набрать 42 зачетных балла.

5 мая «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН». Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.