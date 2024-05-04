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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «Динамо» имеет замечательные шансы на борьбу за чемпионство»

04 Мая 2024 • 12:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов поделился комментарием о шансах «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

«На сегодняшний день «Динамо» имеет замечательные шансы и возможности, чтобы бороться за чемпионство», — заявил Габулов «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что «Динамо» показывает хорошую игру в последних матчах, поэтому смело можно говорить о борьбе за трофей.

После 26 туров подопечные Марцела Лички идут на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 47 набранных очков.

5 мая «Динамо» примет у себя дома с «Сочи». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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