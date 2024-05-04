Агент: «Педро настроен помогать «Зениту» в каждой игре»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы новичка петербургского «Зенита» Педро, в беседе с журналистами высказался насчет адаптации своего клиента в новом чемпионате.

«Педро все еще адаптируется к России, своей команде. Он настроен помогать «Зениту» в каждой игре», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что форвард присоединился к «сине-бело-голубым» зимой текущего года. Его предыдущим местом работы был «Коринтианс».

В текущем сезоне Педро провел восемь поединков за «Зенит» и забил три мяча. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2028 года.