Экс-игрок «Кубани»: «Зенит» хочет быть как «Бавария» и «Ювентус»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил борьбу за чемпионство в РПЛ.

- Любая потеря очков на заключительном этапе может очень сильно сказаться на итоговой расстановке команд. Тем интересней для болельщиков. С одной стороны, может показаться, что лучше ситуация у «Зенита»: выигрывай четыре оставшихся матча в чемпионате – и ты точно первый. Но у него ещё игры на Кубок, причём с ЦСКА там важная игра за выход в суперфинал. «Краснодару» как-то тяжело очки даются. Нет у него запаса прочности или класса в плане борьбы за чемпионство. «Динамо» сейчас, наоборот, на подъёме, после неудачной серии у них пошла удачная, обыграли «Зенит». Думаю, матч «Краснодар» – «Динамо» в последнем туре в любом случае будет за какое-то место – за первое или второе.

«Зенит», по-моему, всё равно на полкорпуса ближе к золотым медалям. Может, за счёт того, что они пять раз подряд выигрывали чемпионат, они сейчас идут более уверенно. Вроде раз осечка, два осечка, но всё равно у них запас прочности, серьёзный состав, хорошая скамейка. Это придаёт ощущение, что у «Зенита» есть какой-то гандикап. Я говорил, что он вряд ли растеряет своё преимущество. На данный момент я придерживаюсь того же мнения. Сейчас «Зенит» остаётся на первом месте. У него на кону шестой титул за шесть сезонов. «Зенит» хочет быть как «Бавария» и «Ювентус», которые выигрывали много внутренних чемпионатов подряд, – сказал Селин.

В 27-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Ахматом», «Динамо» – с «Сочи», «Зенит» – с «Факелом».