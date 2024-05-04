Габулов — о вратарях «Динамо»: Выигрывать трофеи без уверенной игры невозможно

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов высказался об игре вратарей «бело-голубых» в текущем сезоне.

Эксперт заявил, что оценивать игру вратарей лучше после окончания сезона, но отметил, что голкиперы не всегда действуют убедительно.

«У Лещука были и ошибки, и яркие матчи, то же самое и с Шуниным в этом сезоне. Я считаю, что оставшиеся четыре тура покажут, насколько вратари готовы влиять на результат», — цитирует Габулова «Матч ТВ».

Экс-голкипер добавил, что невозможно завоевывать титулы без уверенной игры вратарей.

После 26 туров «Динамо» идет на третьей позиции в чемпионате России, набрав 47 очков.