Пименов: «Для «Динамо» матч с «Сочи» - последний шанс навязать борьбу за чемпионство»

Экс-игрок национальной сборной России Руслан Пименов высказал мнение о поединке между столичным «Динамо» и «Сочи» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Очень сложно предсказать результат. У «Сочи» эта игра - последний шанс, чтобы появились возможности остаться в РПЛ. Для «Динамо» - последний шанс, чтобы навязать борьбу за чемпионство», - передает слова Пименова «Чемпионат».

Поединок состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» завтра, 5 мая, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого матча «Динамо» занимает третье место, а «Сочи» замыкает турнирную таблицу.