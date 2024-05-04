Генедиректор «Пари НН»: «Илич сегодня приступит к тренировкам»

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», прокомментировал назначение сербского специалиста Саши Илича на пост главного тренера команды.
«Саша не только легенда сербского, но и мирового футбола. Мы собираемся поднять выше планку нижегородского футбола. Саша погружен во все наши ожидания. Сегодня он приступит к тренировкам», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что контракт Илича с нижегородцами рассчитан до лета следующего года.
За четыре тура до завершения розыгрыша РПЛ «Пари НН» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда на своем поле примет столичный «Спартак».
Бан пользователя