Смородская: «В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о периоде работы Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли – лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным. Его увольнение – логичный итог», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас «Спартак» находился бы выше в таблице, если бы раньше отправил в отставку испанца.

«Спартак» располагается на четвертой строчке в чемпионате России, сумев набрать 42 балла в 26 встречах.

Добавим, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.