Тюкавин — лучший игрок «Динамо» в апреле

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим футболистом команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

В апреле 21-летний Тюкавин провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет один голевой пас.

«Пятиматчевая голевая серия Тюки и его яркая игра говорят сами за себя! Поздравляем Костю в комментариях и желаем забить уже завтра», — написала пресс-служба столичного клуба.

Завтра, 5 мая, «Динамо» примет на своем поле «Сочи» в рамках 27-го тура чемпионата России. Начало события запланировано на 16:30 по мск.