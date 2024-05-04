Дмитрий Черышев негативно отреагировал на преемника Юрана в «Пари НН»

«Кто такой Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? Мы приглашаем людей непонятно откуда. Приход Илича мне непонятен», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».