Дмитрий Черышев негативно отреагировал на преемника Юрана в «Пари НН»

Рулевой ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев негативно отреагировал на назначение сербского специалиста Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».
«Кто такой Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? Мы приглашаем людей непонятно откуда. Приход Илича мне непонятен», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».
По итогам 26 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 28 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле примет столичный «Спартак». Встреча пройдет 5 мая и начнется в 19:00 мск.
Бан пользователя