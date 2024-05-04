Дьяков: «Динамо» нельзя терять очки в матче с командой, которая уже одной ногой в Первой лиге»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Сочи».

По мнению Дьякова, «Динамо», которое претендует на чемпионство, нельзя терять очки в матче против одного из главных аутсайдеров РПЛ.

«Уже финишная прямая и три очка до двух лидирующих команд. Поэтому «Динамо» нельзя терять очки, тем более дома с командой, которая уже одной ногой в Первой лиге», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится завтра, 5 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. Отметим, что до конца турнира командам осталось провести по четыре игры.