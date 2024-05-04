Илич прокомментировал назначение в «Пари НН»

Сербский специалист Саша Илич высказался о назначении на пост главного тренера «Пари НН». У руля команды он заменил Сергея Юрана, которого отправили в отставку в конце апреля.

«Я очень рад приехать сюда. Верю в команду и себя. Знаю, что у нас непростая ситуация. Но будем делать все, чтобы остаться в Премьер-лиге», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

После 26 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 28 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны «Пари НН» на своем поле примет московский «Спартак». Встреча состоится 5 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.