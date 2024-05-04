В «Зените» высказались о чемпионской гонке

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.
«Все возможно. Еще раз говорю, что это футбол. Здесь все возможно. Поэтому мы его любим, поэтому мы здесь работаем. Опять же, после 30-го тура мы посмотрим, где находимся», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
По итогам 26 туров чемпионата страны петербургский клуб с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке с таким же количеством баллов располагается «Краснодар». На счету московского «Динамо», идущего третьим, 47 набранных очков.
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