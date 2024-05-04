В «Зените» высказались о чемпионской гонке

«Все возможно. Еще раз говорю, что это футбол. Здесь все возможно. Поэтому мы его любим, поэтому мы здесь работаем. Опять же, после 30-го тура мы посмотрим, где находимся», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».