Капитан «Оренбурга» Малых назвал будущего чемпиона РПЛ

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых ответил на вопрос о том, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Кто станет чемпионом? «Зенит». Опыт и класс команды скажутся, в конечном счете. Они соберутся и станут чемпионами», — приводит слова Малых «Матч ТВ».

По итогам 26 сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, сумев набрать 50 очков. Столько же баллов у идущего на втором месте «Краснодара».

В понедельник, 6 мая, «Зенит» встретится на выезде с «Факелом». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.