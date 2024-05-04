Тренер «Зенита» Оливейра высказался о поражении от «Динамо»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал слова председателя правления клуба Александра Медведева, который после поражения от «Динамо» (0:1) заявил о намерении поговорить с игроками.

«Не было такого серьёзного разговора. Понятно, что никто не хочет проигрывать, но это футбол. Бывают такие игры, когда ты много владеешь инициативой, а у твоих ворот возникают два момента», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Зенит», набравший 50 очков, возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 6 мая против «Факела». Начало — в 18:00 по московскому времени.