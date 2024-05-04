«Пари НН» назвал имя нового главного тренера

Бывший тренер сборной Сербии Саша Илич стал новым наставником «Пари НН». Об этом нижегородцы сообщили в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Илич стал первым иностранным тренером в истории «Пари НН».

— Желаем Саше Иличу побед вместе с нашим клубом! — написала пресс-служба нижегородцев.

Напомним, ранее «Пари НН» уволил Сергея Юрана после шести проигранных матчей подряд.

В настоящий момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 28 набранных очков после 26 туров.

Завтра, 5 мая, «Пари НН» примет на своем поле «Спартак». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.