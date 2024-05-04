Агент Гоцука: «Уход Кирилла из «Пари НН»? Этот вариант не рассматривается»

Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, высказался о возможном уходе своего клиента из нижегородского клуба.

Напомним, контракт 31-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитан до середины 2025 года.

«Уход Кирилла? Этот вариант не рассматривается, он не такой человек. Как капитан команды может бросить клуб в такое время? Это точно не про Кирилла», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Гоцук провёл за «Пари НН» 26 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.