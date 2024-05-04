Агент Джикии: «Георгий — часть «Спартака», он готов играть»

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о состоянии своего клиента.

По словам агента, 30-летний футболист находится в хорошем настроении и готов помогать своей команде в предстоящих матчах.

«Георгий — часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении. Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут уже завтра, 5 мая, против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.