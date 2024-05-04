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Дьяков высказал мнение о матче «Пари НН» - «Спартак»

04 Мая 2024 • 11:20 Комментировать

В матче 27-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде померяется силами с «Пари НН». Об этой встрече поделился мыслями экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков.

«На одну игру «Пари НН» можно собраться. Интересно, как будет играть «Спартак». Будет ли команда закрываться или играть первым номером. Но для «Спартака» сейчас на первом плане – Кубок», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде завтра, 5 мая. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на четвертой строчке.

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