Никита Медведев — о новом контракте: «Ситуация не изменилась»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев ответил на вопрос о том, обсуждал ли он новый контракт с клубом.

«После каждой игры говорю, что еще ничего не обсуждал, ситуация не изменилась. Впереди еще игры, готовлюсь к ним», — заявил Медведев «Матч ТВ», отметив, что вопросы по контракту стоит задавать его агенту.

В текущем сезоне 29-летний Медведев провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и три раза смог сохранить ворота в неприкосновенности.

6 мая «Ростов» проведет выездной поединок против «Локомотива». Начало встречи 27-го тура чемпионата России запланировано на 20:30 по московскому времени.