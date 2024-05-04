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Никита Медведев — о новом контракте: «Ситуация не изменилась»

04 Мая 2024 • 11:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
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06.05 20:30

Голкипер «Ростова» Никита Медведев ответил на вопрос о том, обсуждал ли он новый контракт с клубом.

«После каждой игры говорю, что еще ничего не обсуждал, ситуация не изменилась. Впереди еще игры, готовлюсь к ним», — заявил Медведев «Матч ТВ», отметив, что вопросы по контракту стоит задавать его агенту.

В текущем сезоне 29-летний Медведев провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и три раза смог сохранить ворота в неприкосновенности.

6 мая «Ростов» проведет выездной поединок против «Локомотива». Начало встречи 27-го тура чемпионата России запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев

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