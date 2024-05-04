Бушманов: «В матче «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Пари НН».

Эксперт считает, что после смены тренера команда из Нижнего Новгорода способна преподнести сюрприз в игре против номинального фаворита.

«Действительно, в матче «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, потому что смена тренера часто приводит к изменениям в настроении. Плюс «Пари НН» имеет серию из шести поражений, поэтому им отступать некуда, и все игроки будут сражаться изо всех сил», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится 5 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:00 по московскому времени.