Игрок «Рубина» Даку назвал сборную, которая всех удивит на Евро-2024

Форвард Мирлинд Даку, выступающий в Российской премьер-лиге за казанский «Рубин», поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Албании на грядущем чемпионате Европы – 2024.

«Номинально нашу группу можно назвать группой смерти. Но мы всех удивим!» - передает слова футболиста телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Албании попала в один квартет с национальными командами Хорватии, Италии и Испании.

Чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является Италия.