Воробьёв уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился мнением о том, сможет ли команда сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Мы находимся в зоне стыков, хотим выбраться оттуда. Осталось четыре матча, три из них домашних. Нужно брать максимум. Останется ли «Оренбург» в РПЛ? 100%», — проводит слова нападающего «Матч ТВ».

В этом сезоне 26-летний Воробьёв принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет один ассист.

После 26 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в копилке 26 очков.

Сегодня, 4 мая, «Оренбург» матчем против «Крыльев Советов» откроет 27-й тур РПЛ. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляцию будет доступна на портале LiveResult.