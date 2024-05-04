Шалимов назвал самый интересный матч 27-го тура РПЛ

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение о матче 27-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и калининградской «Балтикой».

«Для меня самое интересное - это матч «Урал» - «Балтика». Битва за шесть очков. Это низ, на границе зоны вылета и зоны стыков стоят команды. Это самая привлекательная игра тура», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге в понедельник, 6 мая, начало – в 15:45 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают предпоследнее место в таблице, а гости – 13-е.