ЦСКА обратился к Слуцкому

В субботу, 4 мая, день рождения отмечает известный российский специалист Леонид Слуцкий. Наставнику исполнилось 53 года. Пресс-служба московского ЦСКА поздравила тренера с праздником.

«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом 7 трофеев!» - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «армейский» коллектив с 2009 по 2016 год. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России.

С декабря прошлого года российский тренер работает в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа». Команда лидирует в нынешнем розыгрыше местного чемпионата.